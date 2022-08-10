Ищем специалистов для создания лендингов с нуля под ключ для инвестиционного фонда. Требуется опыт работы в недвижимости и высокая конверсия. Целевая аудитория: инвесторы и клиенты элитной недвижимости в Москве. Присылайте ссылки на портфолио с примерами работ в данной сфере.
Cайт
На сайте будут продаваться услуги для игры FIFA(буст, продажа монет)
Нужно будет сделать сайт с услугами, осуществить онлайн чат(примерно как у сайта FunPay), так же сделать что бы я мог выдавать неким пользователям привилегии, что бы они могли видеть и отвечать обычным пользователям, которые хотят купить какую либо услугу.
Соответственно сделать дизайн ещё для сайта(если не умеете, если что смогу найти кого-то), подключить платёжную систему та и всё вроде как
Более детально уже по факту будем договариваться
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