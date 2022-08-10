На сайте будут продаваться услуги для игры FIFA(буст, продажа монет)

Нужно будет сделать сайт с услугами, осуществить онлайн чат(примерно как у сайта FunPay), так же сделать что бы я мог выдавать неким пользователям привилегии, что бы они могли видеть и отвечать обычным пользователям, которые хотят купить какую либо услугу.

Соответственно сделать дизайн ещё для сайта(если не умеете, если что смогу найти кого-то), подключить платёжную систему та и всё вроде как

Более детально уже по факту будем договариваться