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Закрыт19 заявок355 просмотров

Здравствуйте, уважаемые исполнители. Мне необходимо разработать площадку по аналогии с этим сайтом: https://prof-resurs.ru/

Сайт нужен "под-ключ", т.е. и фронт и бек. Регистрации для рекламодателей и покупателей. А также составление онлайн заказов, где заказчик может указать свой телефон для обратной связи с нашей стороны.

В общем, все необходимо сделать по функционалу 1 в 1. Но дизайн разрабатывать с нуля не нужно, он уже есть, приложу его к фалам, также сайт желательно сделать более в официальном стиле, типо мос ру или НМО.

Проект определенно будет нуждаться в постоянной технической поддержке, предоставьте стоимость ежемесячно.

Бюджет имеется, сроки тоже не маленькие. Жду Ваши предложения как можно скорее. Формирую бюджет.

Всем спасибо!

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