Лендинг для сети тг ботов

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Завершен1 заявка45 просмотров

Добрый день, нужно сделать лендинг.

Как вам скинуть тз?

3 года назад
pamir22
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$60
7 дней
Все сделал быстро и очень круто! Учел все пожелания. Очень доволен сотрудничеством, всем рекомендую👌
Отличный заказчик, четкая задача, легкая коммуникация и быстрая оплата! Однозначно рекомендую, сам надеюсь на будущее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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