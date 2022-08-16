Ищем специалистов для создания лендингов с нуля под ключ для инвестиционного фонда. Требуется опыт работы в недвижимости и высокая конверсия. Целевая аудитория: инвесторы и клиенты элитной недвижимости в Москве. Присылайте ссылки на портфолио с примерами работ в данной сфере.