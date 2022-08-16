pamir22

Андрей Белоножко pamir22

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$185
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
5 часов назад
$15
10 баллов
5 месяцев назад
Зробити SVG по згенерованій картинці
Дуже дякую за довіру, було цікаво попрацювати над вашим проектом!
Все просто супер. Швидко і дуже крутий результат! Дякую ?
Ответный отзыв
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
2 года назад
Дизайн інтерфесу для WEB APP телеграм бота
FigmaАдаптивный дизайнДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложенийДизайн сайтов
Дякую за цікаву задачу. Сподобалось співпрацювати з Андрієм. Гарне підготовлене ТЗ та постійно на зв'язку. Рекомендую! ?
Все зробили на найвищому рівні, дякую! Будемо співпрацювати й далі)
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Лого для ГО
Отличный заказчик, второй раз работаем вместе, продолжаем сотрудничать
Очень быстро все сделали. Обращаюсь к Роме не первый раз, очень доволен)
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
3 года назад
Лендинг для сети тг ботов
Отличный заказчик, четкая задача, легкая коммуникация и быстрая оплата! Однозначно рекомендую, сам надеюсь на будущее сотрудничество!
Все сделал быстро и очень круто! Учел все пожелания. Очень доволен сотрудничеством, всем рекомендую👌
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