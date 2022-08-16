Необходимо настроить категории и добавить товары в интернет-магазин sunflow.in.ua. В наличии 20-30 товаров, список и частично фото будут предоставлены. Перед добавлением товаров требуется создать 3 шаблона для инверторов, солнечных панелей и аккумуляторов.
- $100Наполнение сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $15
Необходимо создать SVG-файл для сайта на основе сгенерированного изображения. Важно, чтобы результат не содержал артефактов и размытия. Уделите внимание качеству векторной графики.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется разработка дизайна интерфейса для веб-приложения Telegram бота. Основное внимание следует уделить удобству использования и современному стилю. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения подробной информации о проекте.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать дизайн интерфейса для веб-приложения телеграм-бота. Ожидается создание удобного и современного пользовательского интерфейса. Подробности и требования указаны в техническом задании.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка баннера размером 2х2 с заменой флага и установкой логотипов. Ожидается выполнение заказа в течение одного дня. Пожалуйста, укажите стоимость работы.Баннерынет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать уникальный логотип для общественной организации. Логотип должен отражать идеи и ценности организации, быть запоминающимся и простым в восприятии. Ожидается оригинальный подход и креативный дизайн.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка лендинга для сети Telegram-ботов с полным выполнением проекта 'под ключ'. Обязательно учтите функциональные и визуальные требования. Подробное техническое задание будет предоставлено позже.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Алексей, добрый день, очень понравились ваши работы! Ищем специалиста для выполнения дизайна сервиса загрузки видео с соц сетей. Нравится ваш стиль, было бы интересно посотрудничать! Опираться можно на сайт https://ru.savefrom.net/. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад