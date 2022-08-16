Алексей, добрый день, очень понравились ваши работы! Ищем специалиста для выполнения дизайна сервиса загрузки видео с соц сетей. Нравится ваш стиль, было бы интересно посотрудничать! Опираться можно на сайт https://ru.savefrom.net/. ...