Создание одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок562 просмотра

Нужно создать полную копию сайта с настройкой CMS. API

Пример сайта steam-balance .ru

3 года назад
guest_16598698651276
3 года в сервисе
Был
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Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
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Евгений
 
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Сайты «под ключ»
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