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Закрыт17 заявок715 просмотров

Приветсвую! мне нужен сайт анологичный этому: https://www.dns-shop.ru/configurator/ (только конфигуратор, ссылка на него)

нужно чтоб я сам время от времени добавлял позиции и менял цены на товар

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