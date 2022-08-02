Собрать простой лендинг на wordpress

$125
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Закрыт17 заявок1518 просмотров

Приветствую коллеги. 

Есть сайт на wordpress + avada theme с шаблоном под крипту. 

https://crypto-department.com/

Необходимо дособрать лендинг на основании предварительного ТЗ. 

https://docs.google.com/document/d/1BPdcMuPJ9rvR5e5MwwM5owM63o9RUtwyB_rLQlzG4Q4/edit

Кому интересно, пишите!

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