Требуется разработка системы экономики для игры ГТА. Необходимо создать сайты 'под ключ', которые помогут в управлении и развитии экономических процессов в игре.
Собрать простой лендинг на wordpress
Приветствую коллеги.
Есть сайт на wordpress + avada theme с шаблоном под крипту.
https://crypto-department.com/
Необходимо дособрать лендинг на основании предварительного ТЗ.
https://docs.google.com/document/d/1BPdcMuPJ9rvR5e5MwwM5owM63o9RUtwyB_rLQlzG4Q4/edit
Кому интересно, пишите!
Заявки фрилансеров
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