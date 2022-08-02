Ищется web-разработчик для создания сайтов «под ключ» на основе готовых шаблонов. Необходимо находить подходящие шаблоны, настраивать и редактировать их согласно запросам. Все расходы на покупку шаблонов оплачиваются. Тематики включают фоторедакторы, доски объявлений, маркетплейсы и новостные ленты.
Создание сайта визитки для сети танцевальных школ!
Создание сайта визитки для сети танцевальных школ! Лучше на конструкторе , что бы потом в будущем мы сами могли дополнять его новым контентом. Сайт должен выполнять функцию информационной площадки пример шапки ( о нас, адреса, фото, видео, преподаватели, цены)
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