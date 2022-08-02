Требуется разработать сайт для начинающего блогера с функциями публикации текстов, скриншотов и аудиозаписей. Пользователи смогут редактировать и комментировать статьи после регистрации, а также получать уведомления. Необходима админ панель для управления контентом и простой личный кабинет. Бюджет от 25 до 50 тыс. рублей в зависимости от объёма работы.