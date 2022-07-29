Разработка сайта-каталога на платформе Tilda для магазина кроссовок. Сайт должен представлять модели и актуальные размеры, без возможности оплаты. Основная цель — информировать клиентов о наличии товаров.
Сайт визитка
Добрый день . Мне нужен сайт для продвижения моих услуг . Создание логотипа
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка сайта для отображения актуальных и прогнозируемых цен криптовалют. Сайт должен быть создан на WordPress или другой платформе, с использованием API для получения данных. Важна быстрая загрузка и хорошая производительность. Дизайн должен быть похож на CoinMarketCap. Ожидаются предложения по стоимости и техническим вопросам.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
- $32
Заказ на оформление сайта для бизнеса по продаже пончиков. Требуется разработка дизайна, адаптация под мобильные устройства и реализация необходимых функций. Идеально подходит для фрилансеров с опытом создания сайтов под ключ.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать новостной спортивный сайт с интеграцией тематических YouTube-каналов, RSS новостей и новостных агрегаторов по API. Необходимо создать админку для управления контентом, чтобы самостоятельно публиковать новости и добавлять новые каналы. Шаблон визуала сайта будет предоставлен заказчиком.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка фронтенда на HTML и частично Vue для сайтов «под ключ». Ожидается опыт работы с данными технологиями и внимание к деталям в реализации интерфейса.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта «под ключ» для мебельного салона. Необходимо создать уникальный дизайн, обеспечить функциональность и адаптивность под различные устройства. Ожидается полный спектр услуг от концепции до запуска сайта.Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт3 года назад
Розробка посадочних сторінок на Тільді для двох продуктів з кнопками цільових дій українською та російською мовами. Інтеграція з smartsender та Telegram. Запуск тестової рекламної кампанії в Google Ads з нуля.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется разработка сайта с купонами в формате «под ключ». Ожидается более упрощенный интерфейс, аналогичный сайту slivki.by. Предоставьте функционал, удобный для пользователей и легкий в управлении.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Необходимо развернуть Laravel проект из Docker на новом сервере. Требуется полная настройка и установка приложения, а также проверка работоспособности. Опыт работы с Laravel и Docker обязательный.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать сайт на Laravel, включив синхронизацию локальных пользователей с поставщиком, реализацию корзины, регистрацию заказов у поставщика, а также разработку истории заказов и возможность редактирования данных пользователей синхронно с поставщиком.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад