Требуется разработка сайта для отображения актуальных и прогнозируемых цен криптовалют. Сайт должен быть создан на WordPress или другой платформе, с использованием API для получения данных. Важна быстрая загрузка и хорошая производительность. Дизайн должен быть похож на CoinMarketCap. Ожидаются предложения по стоимости и техническим вопросам.