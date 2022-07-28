Требуется доработка фронтенда на HTML и частично Vue для сайтов «под ключ». Ожидается опыт работы с данными технологиями и внимание к деталям в реализации интерфейса.
Разработать новостной спортивный сайт
Необходимо разработать новостной спортивный сайт. Нужно найти в интернете шаблон визуала сайта. Расходы по закупке берем на себя. Основная задача- это интеграция тематических каналов YouTube, чтобы все новые видео публиковались как свежая новость. Также нужна интеграция RSS новостей (подключить разные RSS новости) и новостные агрегаторы по API. Должен быть блог паблишеров типа как на Vc.ru или жж. Должна быть админка, чтобы мы сами решали какие новости публиковать и какие каналы добавлять.
Заявки фрилансеров
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