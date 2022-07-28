Разработать новостной спортивный сайт

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Закрыт15 заявок374 просмотра

Необходимо разработать новостной спортивный сайт. Нужно найти в интернете шаблон визуала сайта. Расходы по закупке берем на себя. Основная задача- это интеграция тематических каналов YouTube, чтобы все новые видео публиковались как свежая новость. Также нужна интеграция RSS новостей (подключить разные RSS новости) и новостные агрегаторы по API. Должен быть блог паблишеров типа как на Vc.ru или жж. Должна быть админка, чтобы мы сами решали какие новости публиковать и какие каналы добавлять.

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