Необходимо разработать новостной спортивный сайт. Нужно найти в интернете шаблон визуала сайта. Расходы по закупке берем на себя. Основная задача- это интеграция тематических каналов YouTube, чтобы все новые видео публиковались как свежая новость. Также нужна интеграция RSS новостей (подключить разные RSS новости) и новостные агрегаторы по API. Должен быть блог паблишеров типа как на Vc.ru или жж. Должна быть админка, чтобы мы сами решали какие новости публиковать и какие каналы добавлять.