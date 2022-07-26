Требуется доработать почти готовый сайт, который разрабатывается 'под ключ'. Основная задача - исправить функцию обратной связи, чтобы она работала корректно. Ожидаются профессиональные навыки в веб-разработке для успешного завершения проекта.
Создать сайт на Tilda
Мы ищем веб-дизайнера. Задача: делать страницы на Тильде для мероприятий. Бюджет 5 000 -10 000 руб за сайт. Мероприятия 2-4 в месяц, соотвественно столько же страниц (сайтов).
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