Ищу подрядчика, который мог бы перевести мой лендинг с тильды (http://project4276541.tilda.ws/4doma) на ворд прес. Всего у меня 2 лендинга. Начнем с одного, потом сделаем другой. В перспективе есть запрос на разработку новых сайтов.