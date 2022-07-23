Требуется разработка лендинга под ключ для рекламной кампании. Сайт должен быть информативным и иметь интересный дизайн, чтобы привлекать внимание пользователей. Ожидается создание привлекательного и функционального решения, подходящего для продвижения продукта или услуги.
Нужно перевести лендинг с тильды на ворд прес
Ищу подрядчика, который мог бы перевести мой лендинг с тильды (http://project4276541.tilda.ws/4doma) на ворд прес. Всего у меня 2 лендинга. Начнем с одного, потом сделаем другой. В перспективе есть запрос на разработку новых сайтов.
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