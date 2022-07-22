Разработать сайт php + frontend

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок647 просмотров

Нужно разработать сайт. 

Тематика - лендинг больницы, запись на приём, верификации и многое другое. Есть подробное ТЗ.

Использовать php на backend части и любой Javascript фреймворк на frontend.

В отклике укажите примеры ваших работ и кода на github 

JavaScriptPHP
3 года назад
v685522
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
39 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Александр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Виправити ссилки контекстних оголошеннях гугл реклами

    Необхідно виправити ссилки в контекстних оголошеннях Google Ads на сайті https://vda-logistic.com/. Потрібно оновити приблизно 80-100 оголошень, щоб вони показувалися правильно. Бюджет до 1000 грн. Зверніть увагу на фото для детальнішої інформації.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт на тильде

    $34

    Необходимо создать сайт на платформе Тильда с учетом всех требований и пожеланий заказчика. Проект должен быть выполнен "под ключ", включая дизайн, функционал и контент, в соответствии с заранее согласованными техническими условиями.

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг на конструкторе либо WP под ключь

    Требуется разработка лендинга на конструкторе или WordPress по техническому заданию. Предусматриваются изменения текстов и контактной информации. Рассматриваются предложения по дизайну и структуре сайта. Готовы к обсуждению деталей.

    WordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен сайт

    Требуется разработка сайта под ключ, используя в качестве шаблона сайт best-led.su. Необходима полная реализация проекта с учетом всех функциональных и дизайнерских аспектов. Ожидаются адекватные предложения по срокам и стоимости.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт по примеру

    $200

    Требуется разработка сайта для компании по аренде контейнеров. Сайт должен включать витрину с контейнерами, возможность оставлять заявки, карту проезда и схему базы с доступными контейнерами. Также нужен мультимедийный контент и небольшие текстовые описания. Трафик будет привлекаться через Яндекс карты, контекстную рекламу и площадки Авито и Циан.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Онлайн школа на Wordpress

    $300

    Ищется специалист для завершения проекта онлайн школы на платформе WordPress. Необходимо разработать личный кабинет, системы курсов с видеоуроками и функционал тестов. Сайт должен поддерживать интеграцию с платежной системой, быть готовым для SEO и обеспечивать верификацию пользователей. Срок выполнения - две недели, стоимость - 12 000 грн.

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка доски объявлений

    Требуется разработать MVP для проекта 'Бизнес клуб', включающий доску объявлений с MLM-системой, личные кабинеты пользователей и функционал для обмена сообщениями. Проект предполагает возможность регистрации через реферальные ссылки, управление структурой и процентами, а также платные подписки на услуги. Ожидаются предложения по технологиям и идеям для реализации.

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel программист доделать проект

    Требуется Laravel программист для доработки проекта. Знание Vue будет плюсом. Ищем опытного специалиста в веб-разработке для завершения проекта. Подробности будут предоставлены подходящим кандидатам.

    LaravelVue.js
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка веб сайта для курьерской службы

    Требуется разработка веб-сайта для курьерской службы с полным функционалом: учетные записи для курьеров, клиентов и диспетчеров, автоматизация назначения заказов, интеграция API для передачи данных и система отслеживания курьеров. Включает личный кабинет, страницы для новых заказов и фильтрации по статусу, а также возможность управления заказами и рейтинг курьеров.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад