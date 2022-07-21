Требуется разработка веб-сайта для курьерской службы с полным функционалом: учетные записи для курьеров, клиентов и диспетчеров, автоматизация назначения заказов, интеграция API для передачи данных и система отслеживания курьеров. Включает личный кабинет, страницы для новых заказов и фильтрации по статусу, а также возможность управления заказами и рейтинг курьеров.
Laravel программист доделать проект
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