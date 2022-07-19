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Добрый день. Необходимо создать лендинг на wordpress с разработкой шаблона. также нужно прикрепить платежную систему. Примеры сайтов предоставлю.

WordPress
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