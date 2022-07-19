Нужен готовый сайт отзывов (отзовик)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок316 просмотров

Здравствуйте, нужен готовый сайт отзывов на товары с базой или с парсером.

Без домена, будем разворачивать у себя.

3 года назад
senutaka
Виталий 
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год назад

Заявки фрилансеров

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Сайты «под ключ»
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