Требуется разработать легкий лендинг для пивного магазина с целью привлечения клиентов в офлайн магазин. Лендинг должен быть создан на WordPress с использованием Elementor, основываясь на брифе и совместном обсуждении.
Нужен готовый сайт отзывов (отзовик)
Закрыт11 заявок316 просмотров
Здравствуйте, нужен готовый сайт отзывов на товары с базой или с парсером.
Без домена, будем разворачивать у себя.
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