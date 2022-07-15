Требуется разработка личного кабинета на платформе Tilda с интеграцией базы данных Airtable и Integromat. Функционал включает регистрацию пользователей через форму, разделение на две группы (зарегистрированные и VIP) и отображение различных блоков в зависимости от статуса пользователя. Дизайн не требуется, только механика работы и взаимодействия систем.
Лендинг
Сделать лендинг , ссылки с соцсетей
Заявки фрилансеров
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