Требуется разработка личного кабинета на платформе Tilda с интеграцией базы данных Airtable и Integromat. Функционал включает регистрацию пользователей через форму, разделение на две группы (зарегистрированные и VIP) и отображение различных блоков в зависимости от статуса пользователя. Дизайн не требуется, только механика работы и взаимодействия систем.