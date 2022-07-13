Необхідно розробити сайт на платформі Wordpress на тему доставки суші. Дизайн готовий та доступний за посиланням. Виконання проекту під ключ, включаючи всі необхідні функції для роботи сайту.
Дизайн сайта под Тильду.
Если вдруг работаете в связки Figma+Tilda, отдам проект под ключ.
Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1D-a8xyGy9As6L0n88Q65MbhJuXDhVasUQZBqHWb8cEg/edit
Заявки фрилансеров
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