Дизайн сайта под Тильду.

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт31 заявка566 просмотров

Если вдруг работаете в связки Figma+Tilda, отдам проект под ключ.

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1D-a8xyGy9As6L0n88Q65MbhJuXDhVasUQZBqHWb8cEg/edit

FigmaTilda
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