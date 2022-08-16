Сайт-лендинг в Tilda

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Завершен28 заявок557 просмотров

Необходимо создать одностраничный сайт на Тильда.

Черновой эскиз имеется

Это будет сайт с презентацией курса.

Также к сайту необходимо прикрутить платёжку (enot.io)

Из особенностей: оплата в WMR (Webmoney)

Tilda
3 года назад
Nick_Tarasov
Никита 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexanderShilo
25 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
$350
7 дней
Escrow
Выполнено на отлично. Рекомендую)
Никита отличный заказчик, работать было комфортно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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