Требуется разработать сайт для частной компании с нуля. Проект должен быть выполнен под ключ, включая дизайн, функционал и оптимизацию. Ожидается качественный подход к созданию и запуску готового продукта.
Сайт-лендинг в Tilda
Необходимо создать одностраничный сайт на Тильда.
Черновой эскиз имеется
Это будет сайт с презентацией курса.
Также к сайту необходимо прикрутить платёжку (enot.io)
Из особенностей: оплата в WMR (Webmoney)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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