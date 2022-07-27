За качественным проектом стоит наше желание поработать вместе! Tilda

Привет!

Меня зовут Арсений Лоскутов, проживаю в прекраснейшем городе Санкт-Петербург

Специализируюсь на платформе Tilda, готов к воплощению самых необычных и интересных проектов

С момента начала изучения сервисов разработки интерфейсов и платформ/конструкторов по созданию сайтов, первоочерёдным для меня является технически правильное построение структуры проекта и качественного визуала, т.к всё вышеперечисленное предоставит возможность грамотно сопроводить пользователя от начальной точки к логическому завершению, приобретению услуг/продукта, в зависимости от тематики проекта - лендинг, e-commerce, многостраничник, корпоративный сайт

Квалифицированный дизайнер на Tilda. В платформе свободно применяю стандартные инструменты вёрстки и инструмент анимации "step by step animation", подключение форм отправки и приёма данных. Так же свободно обращаюсь с блоком кода, что позволяет расширить возможности проекта технически и визуально