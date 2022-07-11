Необходимо создать сайт на WordPress или Elementor по теме молекулярной биологии и здоровья. Включает главную страницу, разделы о нас, курсы и вебинары, блог с тегами и контактные данные. Сайт должен быть легким, читабельным и защищенным от взлома. Также требуется возможность добавления скрытого контента и личного кабинета после оплаты.