Примеры сайта я оставлю, ссылкой ниже, сайт должен продвигать технологию по ремонту покрытий на которых есть хром (штоки ламинаторы детали от бурильных машин и т.д.) Сайт будет состоять примерно из 6 страниц (главная услуги о компании гарантия отзывы контакты) и пару текстовых статей внутри этих 6 страниц, туда нужно будет вставить они уже готовые. Главные цели сайта, чтобы выглядел хорошо, и после прочтения статей которые уже есть, звонил по номеру или оставлял заявку или сразу писал в мессенджеры интересует вопрос

1. касаемо дизайна в голове примерная картина есть, но прям точного макета нет, как с этим быть?

2. Сроки выполнения работы?

https://www.hydrott.ru/

https://gmc.su/

примерный дизайн сайта и примерная услуга представлена в этих 2 ссылках