maxim18122018

Сайты на wordpress

 Всем привет. Меня зовут Максим. Мне 32 года. Я женат на потрясающей девушке, которая меня вдохновляет. Моё хобби это бег и создание сайтов. Я очень люблю нестандартные решения. Не боюсь трудностей на своем пути. Очень общительный, ответственный, коммуникабелен, исполнительный: Всегда буду рад вам помочь.

Я предоставляю следующие виды услуг:

👉- верстка сайтов(лендинги, многостраничники, корпоративные сайты, интернет-магазины)👉- дизайн всех страниц👉- подбор изображения для сайтов (при необходимости)👉- подбор шрифтов👉- подключение анимации👉- адаптация под все виды устройств👉- подключение форм обратной связи👉- подключение онлайн-оплаты👉- подключение сервисов доставки👉- базовая настройка SEO-👉SEO-продвижение,таргет👉- подключение домена👉-примеры работ по вашему запросу.