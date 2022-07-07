Требуется разработка сайта-визитки для стоматологии с адаптивным дизайном и удобной системой управления. Сайт должен включать около 5 разделов, кнопку для заказа звонка и возможность онлайн-записи. Важна SEO оптимизация. Конструкторы типа Тильда и Винкс не рассматриваются. Примеры работ и предложения с ценами приветствуются.
Создание сайта/СММ.
Создание сайтов, визиток. Менеджер инст, телеграм.
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