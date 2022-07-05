Создание под ключ сайта для компании работающей в агро сфере.

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Закрыт35 заявок558 просмотров

Добрый день! Необходимо создать два сайта компании: один полноценный сайт компании,  и еще один одностраничный сайт. Компания занимается производством и продажей средств защиты растений и удобрениями в промышленных садах и для полевых культур (зерновые, семенные культуры). Нужно, повторюсь, два сайта - полноценный сайт международной компании и более простой "одностраничник" по Казахстану. Бюджеты просим предложить исполнителей. Ожидаем предложений. 

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