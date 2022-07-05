Добрый день! Необходимо создать два сайта компании: один полноценный сайт компании, и еще один одностраничный сайт. Компания занимается производством и продажей средств защиты растений и удобрениями в промышленных садах и для полевых культур (зерновые, семенные культуры). Нужно, повторюсь, два сайта - полноценный сайт международной компании и более простой "одностраничник" по Казахстану. Бюджеты просим предложить исполнителей. Ожидаем предложений.