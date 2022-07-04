Разработать простой сайт документооборота на PHP с возможностью регистрации и загрузки документов. Реализовать проверку подлинности с использованием хеширования и открытых ключей. Сайт должен иметь минималистичный дизайн и включать управление пользователями с различными уровнями доступа и ролями (пользователь, администратор, супер администратор).