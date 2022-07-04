Ищется специалист из Украины для создания лендинга под товарку на HTML. Проект без движка и конструкторов, с использованием предоставленного шаблона. Необходимы навыки работы в графическом редакторе, монтаж простого видео, знание HTML/CSS/PHP. Оплата 2000 грн.
Создание сайта
Здравствуйте
нам нужно создать сайт для языковой школы
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