Необходимо реализовать мультисайт на Wordpress с поддоменами для нескольких городов. Предусмотреть всплывающее окно для выбора города, хранение информации в cookies и адаптацию контента в зависимости от выбора. У каждой локации должна быть своя страница 'Контакты', а название города должно подставляться в правильном склонении. Все изменения должны быть выполнены в рамках одного сайта.