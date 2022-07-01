Разработать сайт (нужен 1 программист, не компания)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок561 просмотр

Мне необходимо разработать сайт.

Пример

http://milliondollarhomepage.com/

Прототип моего сайта:

https://www.figma.com/proto/TlnYvSz2Ye2bAEVDMhC9QQ/1-млн-пикселей?node-id=605%3A4&starting-point-node-id=605%3A4

Тех задание:

https://docs.google.com/document/d/19jQ3FkdUwIA5uLM4JqRRGiVJBAlc_8O6bxYK3izUvcA/edit

От вас необходимо написать на чем вы сможете разработать сайт и сроки.

Идеальный срок 7 дней.

Нужен 1 программист, кто сам может это все собрать. Компании не рассматриваются.

Node.js
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makary
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