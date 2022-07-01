Необходимо разработать высококонверсионный лендинг с квизом и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для частного заказчика в сфере загородного строительства. Продукт: ворота подъемно-секционные, роллетные и откатные. Гео: Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ожидается опыт работы в данной области и примеры выполненных проектов.
Разработать сайт (нужен 1 программист, не компания)
Мне необходимо разработать сайт.
Пример
http://milliondollarhomepage.com/
Прототип моего сайта:
https://www.figma.com/proto/TlnYvSz2Ye2bAEVDMhC9QQ/1-млн-пикселей?node-id=605%3A4&starting-point-node-id=605%3A4
Тех задание:
https://docs.google.com/document/d/19jQ3FkdUwIA5uLM4JqRRGiVJBAlc_8O6bxYK3izUvcA/edit
От вас необходимо написать на чем вы сможете разработать сайт и сроки.
Идеальный срок 7 дней.
Нужен 1 программист, кто сам может это все собрать. Компании не рассматриваются.
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