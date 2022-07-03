Разработка технического задания для сайта психологической поддержки с акцентом на мобильную версию. Задачи включают создание главной страницы, возможность создания и редактирования лендингов, ведение блога, а также обеспечение SEO-оптимизации. Сайт должен быть простым в обслуживании с возможностью изменения контента без обращения к программистам.
Создание сайта для магазина велозапчастей
Необходим сайт для магазина велозапчастей.
От дизайна до реализации.
Предлагайте сроки и бюджет
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