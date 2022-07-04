Нужно создать адекватный, простой для понимания пользователями, сайт дающий лиды. Во вложенном документе я подробно расписал требования к сайте. От исполнителя нужна креативность создания дизайн, распределение блоков и т.д.

Просто создать я и сам могу – но мне нужно чтобы сайт продавал, привлекал клиентов.