Разработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок441 просмотр

Нужно создать адекватный, простой для понимания пользователями, сайт дающий лиды. Во вложенном документе я подробно расписал требования к сайте. От исполнителя нужна креативность создания дизайн, распределение блоков и т.д.

Просто создать я и сам могу – но мне нужно чтобы сайт продавал, привлекал клиентов.

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