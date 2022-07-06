Создание лендинга под товарку на html

Добрый день. Ищу человека, только из Украины, для создания лендинга под товарку. Без движка, без конструкторов, без уникальных авторских дизайнов.

Примеры сайтов:

https://sweatshirt.etalook.com/

https://womentshirt.etalook.com/

https://mtshirt.etalook.com/

Внутренняя часть сайтов почти одинаковая, я ее предоставлю и ее можно использовать как шаблон, отличаются продуктом, контентом и внешним оформлением.

Нужно что бы человек хорошо работал в графическом редакторе, мог смонтировать простое видео, понимал html/css/php и мог самостоятельно найти в сети визуальные ассеты (кнопки, фоны, иконки)

По оплате 2000 грн.