Разработка технического задания для сайта психологической поддержки с акцентом на мобильную версию. Задачи включают создание главной страницы, возможность создания и редактирования лендингов, ведение блога, а также обеспечение SEO-оптимизации. Сайт должен быть простым в обслуживании с возможностью изменения контента без обращения к программистам.
Создание лендинга под товарку на html
Добрый день. Ищу человека, только из Украины, для создания лендинга под товарку. Без движка, без конструкторов, без уникальных авторских дизайнов.
Примеры сайтов:
https://sweatshirt.etalook.com/
https://womentshirt.etalook.com/
Внутренняя часть сайтов почти одинаковая, я ее предоставлю и ее можно использовать как шаблон, отличаются продуктом, контентом и внешним оформлением.
Нужно что бы человек хорошо работал в графическом редакторе, мог смонтировать простое видео, понимал html/css/php и мог самостоятельно найти в сети визуальные ассеты (кнопки, фоны, иконки)
По оплате 2000 грн.
Заявки фрилансеров
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