Ищется специалист из Украины для создания лендинга под товарку на HTML. Проект без движка и конструкторов, с использованием предоставленного шаблона. Необходимы навыки работы в графическом редакторе, монтаж простого видео, знание HTML/CSS/PHP. Оплата 2000 грн.
Создать простой сайт документооборота на PHP
Возможность регистрировать и загружать документы. Проверять их подлинность в форме проверки - загрузив сам файл и № документа. Проверка выдает: Название документа ..., файл не был изменен, выдан и зарегистрирован в системе за №..., Дата и время подписания ..., Автор (ФИО) ...
Проверка проверяет хеш на основе хеша самого документа, хеша предыдущего документа, открытого ключа автора (который хранится на сайте в БД).
Т.е. все документы связаны и нельзя заменив в БД хеш только этого документа получить положительный результат проверки, т.к. все хеши связаны между собой по цепочке.
Дизайн минималистичный - не является приоритетом.
Поля БД для документов:
- ID (№ документа)
- Название документа
- Дата и время подписания
- Автор (ФИО)
- Уровень допуска (1,2,3,4) (1-наивысший уровень)
- Проверочный код на основе - Хеш (CHA256) документа)+(Хеш предыдущего документа)+(Закрытый ключ автора - не хранится на сайте - выдается администратором пользователю)
Поля БД для пользователей:
- ID (пользователя)
- ФИО
- Уровень допуска (1,2,3,4)
- Роль (пользователь, администратор, супер администратор)
- Открытый ключ автора.
3 роли:
- Супер Администратор может: добавлять и удалять администраторов, удалять документи всех пользователей и все что администратор.
- Администратор может: добавлять и удалять пользователей, выдавать закрытые ключи пользователям и все что пользователь.
- Пользователь: добавлять свои документы и регистрировать их, просматривать свои документы и документы с уровнем допуска равным или ниже своего уровня допуска, проверять подлинность документов.
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