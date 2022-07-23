Возможность регистрировать и загружать документы. Проверять их подлинность в форме проверки - загрузив сам файл и № документа. Проверка выдает: Название документа ..., файл не был изменен, выдан и зарегистрирован в системе за №..., Дата и время подписания ..., Автор (ФИО) ...

Проверка проверяет хеш на основе хеша самого документа, хеша предыдущего документа, открытого ключа автора (который хранится на сайте в БД).

Т.е. все документы связаны и нельзя заменив в БД хеш только этого документа получить положительный результат проверки, т.к. все хеши связаны между собой по цепочке.

Дизайн минималистичный - не является приоритетом.

Поля БД для документов:

- ID (№ документа)

- Название документа

- Дата и время подписания

- Автор (ФИО)

- Уровень допуска (1,2,3,4) (1-наивысший уровень)

- Проверочный код на основе - Хеш (CHA256) документа)+(Хеш предыдущего документа)+(Закрытый ключ автора - не хранится на сайте - выдается администратором пользователю)

Поля БД для пользователей:

- ID (пользователя)

- ФИО

- Уровень допуска (1,2,3,4)

- Роль (пользователь, администратор, супер администратор)

- Открытый ключ автора.

3 роли:

- Супер Администратор может: добавлять и удалять администраторов, удалять документи всех пользователей и все что администратор.

- Администратор может: добавлять и удалять пользователей, выдавать закрытые ключи пользователям и все что пользователь.

- Пользователь: добавлять свои документы и регистрировать их, просматривать свои документы и документы с уровнем допуска равным или ниже своего уровня допуска, проверять подлинность документов.