Создать простой сайт документооборота на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок459 просмотров

Возможность регистрировать и загружать документы. Проверять их подлинность в форме проверки - загрузив сам файл и № документа. Проверка выдает: Название документа ..., файл не был изменен, выдан и зарегистрирован в системе за №..., Дата и время подписания ..., Автор (ФИО) ...

Проверка проверяет хеш на основе хеша самого документа, хеша предыдущего документа, открытого ключа автора (который хранится на сайте в БД).

Т.е. все документы связаны и нельзя заменив в БД хеш только этого документа получить положительный результат проверки, т.к. все хеши связаны между собой по цепочке.

Дизайн минималистичный - не является приоритетом.

Поля БД для документов:

- ID (№ документа)

- Название документа

- Дата и время подписания

- Автор (ФИО)

- Уровень допуска (1,2,3,4) (1-наивысший уровень)

- Проверочный код на основе - Хеш (CHA256) документа)+(Хеш предыдущего документа)+(Закрытый ключ автора - не хранится на сайте - выдается администратором пользователю)

Поля БД для пользователей:

- ID (пользователя)

- ФИО

- Уровень допуска (1,2,3,4)

- Роль (пользователь, администратор, супер администратор)

- Открытый ключ автора.

3 роли: 

- Супер Администратор может: добавлять и удалять администраторов, удалять документи всех пользователей и все что администратор.

- Администратор может: добавлять и удалять пользователей, выдавать закрытые ключи пользователям и все что пользователь.

- Пользователь: добавлять свои документы и регистрировать их, просматривать свои документы и документы с уровнем допуска равным или ниже своего уровня допуска, проверять подлинность  документов.

PHP
3 года назад
sevtur
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexforever1808
Алексей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$400
8 дней
Все ОК.
Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alexforever1808
Алексей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Владимир
 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
19 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание лендинга под товарку на html

    Ищется специалист из Украины для создания лендинга под товарку на HTML. Проект без движка и конструкторов, с использованием предоставленного шаблона. Необходимы навыки работы в графическом редакторе, монтаж простого видео, знание HTML/CSS/PHP. Оплата 2000 грн.

    CSSHTMLPHP
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • ТЗ для создания сайта

    $100

    Разработка технического задания для сайта психологической поддержки с акцентом на мобильную версию. Задачи включают создание главной страницы, возможность создания и редактирования лендингов, ведение блога, а также обеспечение SEO-оптимизации. Сайт должен быть простым в обслуживании с возможностью изменения контента без обращения к программистам.

    DrupalMODXWordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт

    Необходимо создать сайт «под ключ», который будет привлекать клиентов и генерировать лиды. Ожидается креативный подход к дизайну и эффективное распределение блоков. Подробные требования описаны в приложенном документе.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать одностраничный сайт

    Требуется разработка одностраничного сайта, посвященного закупкам вторсырья. Сайт должен содержать краткую информацию о закупках и форму для отправки номера телефона. Необходимо обеспечить возможность обратной связи через мессенджеры.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать Лендинг на wordpress

    Требуется создать лендинг на платформе WordPress с разработкой индивидуального шаблона. Заказчик предоставит примеры сайтов для ознакомления. Ожидается качественный и адаптивный дизайн, соответствующий современным требованиям.

    WordPress
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для стоматологической клиники Краснодара

    Необходим небольшой сайт для стоматологической клиники в Краснодаре. Сайт должен включать разделы о компании, основных услугах (имплантация, протезы, винирование, брекеты, отбеливание) и информацию о врачах. Меню для перехода между разделами. Бюджет и срок выполнения обсуждаемые, не более 2 месяцев.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим обменник криптовалюты под ключ

    Требуется создать или приобрести криптообменник под ключ. Возможны варианты как разработки с нуля, так и покупки готового решения с лицензией. Рассматриваются проекты, размещенные на Bestchange или проходящие листинг. Ожидаются предложения по готовым решениям и возможности сборки.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    3 года назад