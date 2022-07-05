Ищется специалист из Украины для создания лендинга под товарку на HTML. Проект без движка и конструкторов, с использованием предоставленного шаблона. Необходимы навыки работы в графическом редакторе, монтаж простого видео, знание HTML/CSS/PHP. Оплата 2000 грн.
Сайт для организации путешествий
Ищу специалиста для разработки сайта "под ключ", включая разработку дизайна, который как и я любит свое дело, а также любит путешествовать! Я организую индивидуальные путешествия, специализируюсь на Южной и Центральной Америки, мне нужен сайт для продвижения и масштабирования моего дела души.
На сайте вижу предложения по маршрутам, информацию о себе, отзывы, контакты, блок для запроса "Подобрать тур" или что то такое. Хочется создать неизбитый по содержанию сайт, отличаться от конкурентов. Дизайн стильный, но яркий. Палитру примерную вижу.
Сайт должен быть продающим, с функционалом получения запросов от клиентов и автоматической рассылкой. Жду ваших предложений!
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