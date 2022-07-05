Сайт для организации путешествий

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Закрыт7 заявок285 просмотров

Ищу специалиста для разработки сайта "под ключ", включая разработку дизайна, который как и я любит свое дело, а также любит путешествовать! Я организую индивидуальные путешествия, специализируюсь на Южной и Центральной Америки, мне нужен сайт для продвижения и масштабирования моего дела души.

На сайте вижу предложения по маршрутам, информацию о себе, отзывы, контакты, блок для запроса "Подобрать тур" или что то такое. Хочется создать неизбитый по содержанию сайт, отличаться от конкурентов. Дизайн стильный, но яркий. Палитру примерную вижу.

Сайт должен быть продающим, с функционалом получения запросов от клиентов и автоматической рассылкой. Жду ваших предложений!

3 года назад
elza2701
Эльза 
32 года
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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Константин
 
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Лучший разработчик сайтов марта
Марина
 
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Сайты «под ключ»
Александр
 
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