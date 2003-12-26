3mzw

Даниил Морозов 3mzw

 
20 летБеларусь/Витебск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Здравствуй! Я начинающий фрилансер, занимаюсь видеомонтажом и различными действиями с фотографиями(ретушь, обрезка, изменение фона и другое). Также имею опыт в транскрибации.Буду рад, если выберешь меня!

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Отзывы заказчиков
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
2 года назад
Скажите, какой это шрифт?
Даниил, благодарю за оперативность!
Работать приятно, в непонятных моментах всё объясняет до мелочей.
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