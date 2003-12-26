Здравствуй! Я начинающий фрилансер, занимаюсь видеомонтажом и различными действиями с фотографиями(ретушь, обрезка, изменение фона и другое). Также имею опыт в транскрибации.Буду рад, если выберешь меня!
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Транскрибация собеседования348 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Даниил, благодарю за оперативность!
Ответный отзыв
Работать приятно, в непонятных моментах всё объясняет до мелочей.