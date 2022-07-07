Нужен дизайн и верстка сайта wordpress/elementor. Лендинг 9 экранов + 3 однотипные страницы продукта (не e-commerce - без оплаты на сайте).

1. Тематика сайта B2B - оборудование для промышленного майнинга.

2. Нужен строгий дизайн в классическом стиле. Цвета: белый, синий, серый. Макет должен быть выполнен в Figma c учетом возможностей виджетов elementor pro/crocoblock.

3. Есть подробный прототип в moqups - предоставлю кандидатам.

4. Обязателен опыт работы с плагином Elementor для Wordpress от 3 лет.

Базовое знание HTML, PHP, JS. Знание основных тем и плагинов, в т.ч. установка и настройка плагинов для безопасности, SEO плагинов и т.п. Оптимизации скорости работы сайта не хуже 80 ед. по Google pagespeed для PC и 63 mobile. Срок выполнения работы под ключ максимум 20 календарных дней.

Пишите ваши предпочтения по форме и условиям оплаты. Указана гарантированная минимальная стоимость выполнения работ + есть бонусный фонд до 50% к фиксу.