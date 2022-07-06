Требуется разработка сайта под ключ для организации индивидуальных путешествий с акцентом на Южную и Центральную Америку. Сайт должен включать разделы с предложениями маршрутов, информацией о заказчике, отзывами и блоком для запроса тура. Ожидается стильный и яркий дизайн с уникальным контентом, а также функционал для получения запросов и автоматической рассылки. Жду предложений от специалистов!