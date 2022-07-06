Требуется разработка криптообменника с функциями замены реквизитов через админ панель, созданием заявок, настройкой минимальной и максимальной суммы перевода, а также автокорректировкой курса. Дизайн должен соответствовать предоставленному скрину.
Создание веб сайта
Необходимо создать веб-сайт на несколько языках, информационный, без магазина.
Заявки фрилансеров
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