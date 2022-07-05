Игровой сайт (Казино) с крипто платежами

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Закрыт8 заявок397 просмотров

Ищу скорее всего команду, т.к один человек вряд ли справится, нужна команда из несколько разработчиков и веб дизайнера.

Мы создаем игровой сайт с крипто пополнениями на основе https://play2xwin.org/ (исходный код вам предоставляется)

Нужно проверить код сайта и админки на наличие дыр в безопасности и устранить их, если они имеются

Исправить по играм некоторые лаги/бюги, что бы все работало четко как в оригинальном сайте https://play2x.com/ (отличается от того что у нас есть код исходный)

Переделать дизайн сайта, сделать его более современным в дизайне WEB3,

так же переделать дизайн некоторых игр(не всех)

Подробное ТЗ со скринами залил на гугл - https://docs.google.com/document/d/1aiYgIkTVy_9O57ZxyM6SZXjYBBds2M3iwNc0SJ4lTd8/

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