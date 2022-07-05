Создание саита на Ecwid

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки287 просмотров

Создание саита на Ecwid

3 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание саита на Shopify

    Требуется разработка сайта на платформе Shopify под ключ. Проект включает создание дизайна, настройку функционала и интеграцию необходимых сервисов. Ожидается готовый продукт с учетом всех требований заказчика.

    Shopify
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание под ключ сайта для компании работающей в агро сфере.

    Требуется разработка двух сайтов для компании в агро сфере: полноценный сайт международного уровня и одностраничный сайт для Казахстана. Компания занимается производством и продажей средств защиты растений и удобрений. Ожидаем предложения от исполнителей с указанием бюджета.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для организации путешествий

    Требуется разработка сайта под ключ для организации индивидуальных путешествий с акцентом на Южную и Центральную Америку. Сайт должен включать разделы с предложениями маршрутов, информацией о заказчике, отзывами и блоком для запроса тура. Ожидается стильный и яркий дизайн с уникальным контентом, а также функционал для получения запросов и автоматической рассылки. Жду предложений от специалистов!

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на вордпрессе

    Требуется разработка сайта на WordPress «под ключ» в срок 2-4 дня для тестирования ниши бизнеса. По запросу предоставлю ссылки на конкурентов для вдохновения.

    WordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • НУЖНО СДЕЛАТЬ САЙТ

    Требуется разработать сайт «под ключ», аналогичный hotel.ovis.ua. Необходим функционал авторизации через социальные сети и личный кабинет для отслеживания брони. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта

    Требуется разработка сайта для языковой школы «под ключ». Необходимо предоставить полный пакет услуг, включая дизайн, функциональность и оптимизацию. Ожидается качественный и современный сайт, который будет привлекать новых клиентов.

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Створення лендінгу

    $40

    Необхідно розробити просту продаючу сайт-візитку на будівельну тематику. Проект реалізується під ключ з можливістю перегляду прикладів дизайну, знайдених на різних конструкторах.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать продающий лендинг

    $250

    Требуется разработка продающего лендинга «под ключ» с учетом всех деталей из технического задания. Рассматриваются только исполнители, проживающие в Казахстане.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать простой сайт документооборота на PHP

    Разработать простой сайт документооборота на PHP с возможностью регистрации и загрузки документов. Реализовать проверку подлинности с использованием хеширования и открытых ключей. Сайт должен иметь минималистичный дизайн и включать управление пользователями с различными уровнями доступа и ролями (пользователь, администратор, супер администратор).

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад