Сайт на мові JavaScript

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Закрыт6 заявок522 просмотра

Доброго дня.

Маю готовий сайт написаний на мові JavaScript. Проблема полягає у тому, що я не вмію його відкривати. Шукаю людину, яка зможе мені допомогти з цим і в подальшому можливо ще декілька пропозицій щодо роботи. (Пишу дипломну на цю тему і потрібно ще буде невелика допомога)

JavaScript
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