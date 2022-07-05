Задача включает разработку сайта на платформе Ecwid с нуля. Необходимо создать интернет-магазин с полным функционалом, включая дизайн и настройки для эффективной работы. Ожидается проработка всех деталей для успешного запуска проекта.
Сайт на мові JavaScript
Доброго дня.
Маю готовий сайт написаний на мові JavaScript. Проблема полягає у тому, що я не вмію його відкривати. Шукаю людину, яка зможе мені допомогти з цим і в подальшому можливо ще декілька пропозицій щодо роботи. (Пишу дипломну на цю тему і потрібно ще буде невелика допомога)
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