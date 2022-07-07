Нужно создать сайт визитка для стоматологии с удобной системой управления в дальнейшем нужна SEO оптимизация, соотвенно можно сразу предагать и то и другое.

!!Важно это должен быть сайт!!, а не лендинг!

Язык - украинский, прымерно 5 разделов и кнопка заказать звонок + записатся он-лайн. Лого и фотосессия есть. адаптивный дизайн.

Важна удобная система управления, чтобы можно было легко самому изменить текс или добавить акцию!

Конструкторы тильда и винкс не расматриваем!!!

Просьба писать предложения с ценами и примерами работ.