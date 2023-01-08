Anastasiia-Tysh

Анастасія Anastasiia-Tysh

 
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Створення сучасних, якісних, адаптивних сайтів під ключ, landing-page. Швидке виконання у термін. Низькі ціни

Якісна розробка сайтів різної тематики та складності

Мої переваги:

  • дотримання термінів
  • досягнення бажаного результату
  • відповідальність до поставлених завдань
  • ввічливе спілкування
  • доступна ціна
Мої послуги:

  • підключення домену та хостингу
  • розробка структури
  • дизайн
  • адаптація сайту під мобільні пристрої
  • розробка сайту на WordPress
  • налаштування додаткового функціоналу
  • наповнення контентом
  • технічна підтримка

Чому вам потрібна саме я?

  • допоможу скласти технічне завдання, навіть якщо ви не до кінця розумієте що хочете
  • реалізую ваші ідеї, щоб досягти максимального результату
  • безкоштовні правки, ваші побажання дуже важливі
  • щотижнева звітність відносно прогресу проекту, ви завжди будете контролювати процес

﻿﻿Гарантії

  • повернення передоплати, якщо ви будете незадоволені результатом навіть після всіх правок
  • безкоштовна технічна підтримка та допомога після завершення проекту
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