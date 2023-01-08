Створення сучасних, якісних, адаптивних сайтів під ключ, landing-page. Швидке виконання у термін. Низькі ціни
Якісна розробка сайтів різної тематики та складності
Мої переваги:
- дотримання термінів
- досягнення бажаного результату
- відповідальність до поставлених завдань
- ввічливе спілкування
- доступна ціна
- підключення домену та хостингу
- розробка структури
- дизайн
- адаптація сайту під мобільні пристрої
- розробка сайту на WordPress
- налаштування додаткового функціоналу
- наповнення контентом
- технічна підтримка
Чому вам потрібна саме я?
- допоможу скласти технічне завдання, навіть якщо ви не до кінця розумієте що хочете
- реалізую ваші ідеї, щоб досягти максимального результату
- безкоштовні правки, ваші побажання дуже важливі
- щотижнева звітність відносно прогресу проекту, ви завжди будете контролювати процес
Гарантії
- повернення передоплати, якщо ви будете незадоволені результатом навіть після всіх правок
- безкоштовна технічна підтримка та допомога після завершення проекту
Портфолио
- Landing page для продажу товару10 просмотров
- Сайт-візитка для стоматології20 просмотров
- Landing page для збору контактних даних44 просмотра
- Сайт-візитка для фотографа20 просмотров