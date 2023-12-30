Доброго дня☀
Мене звати Олена, я веб-дизайнер і розробник веб-сайтів на платформі Tilda.
Я розробляю сайти будь-якої складності і напрямку: лендінги, багатосторінкові сайти, інтернет-магазини. Детальніше про види сайтів можна почитати тут.
Я тільки починаю свій шлях, проте хочу підкреслити: новачок - не означає,що вийде погано, будуть порушуватись терміни чи буде багато проблем - це все точно не про мене.
Найголовніше, що я хочу сказати - я люблю те, що я роблю і ставлюся до цього з повагою, відповідальністю і трепетністю.
Дотримання термінів, повага до людей і до себе, розуміння - три опори, на яких будується вся робота.
Завжди рада новому, незвичайному, експериментам.
Давайте реалізовувати ваші бажання. Я допоможу в цьому із задоволенням.
Проект в моєму виконанні ви можете подивитися за посиланням - http://ball.of.light.tilda.ws/ .
Мій профіль експерта на Tilda - https://experts.tilda.cc/elena_tosakova
Буду рада співпраці з Вами .
Як я працюю:
1. Проводжу інтерв'ю з клієнтом.
2. Аналізую конкурентів.
3. Я підбираю референси.
4. Створюю прототип, макет сайту, обговорюю з клієнтом.
5. Дизайн макет .
6. Адаптую сайт для мобільних пристроїв.
7. Підключаю необхідні послуги: домен, каси, збір даних, SEO-налаштування, CRM-системи.
8. Здача сайту замовнику.
9. Консультація замовника щодо підтримки та змісту сайту.
Вам потрібно тільки:
1. Передати побажання.
2. Надіслати виконане технічне завдання
3. Надати узгоджені матеріали для початку робіт.
Я працюю по предоплаті 50%
Дизайн - це суб'єктивна річ. Якщо раптом вам не сподобається моя версія дизайну, і правки ніяк не виправлять її (а переробляти все потрібно з нуля), то не хвилюйтеся:
Я поверну авансовий платіж.
Все одно всіх грошей не заробиш , а влаштовувати розбірки я не збираюсь.
Всі правки безкоштовні!
Немає такого, як кількість редагувань. Напишіть, що ви хочете виправити -
я зроблю все.
Гарного дня ☀
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