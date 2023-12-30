Веб-дизайн унікального сайту на Tilda

Доброго дня☀

Мене звати Олена, я веб-дизайнер і розробник веб-сайтів на платформі Tilda.

Я розробляю сайти будь-якої складності і напрямку: лендінги, багатосторінкові сайти, інтернет-магазини. Детальніше про види сайтів можна почитати тут.

Я тільки починаю свій шлях, проте хочу підкреслити: новачок - не означає,що вийде погано, будуть порушуватись терміни чи буде багато проблем - це все точно не про мене.

Найголовніше, що я хочу сказати - я люблю те, що я роблю і ставлюся до цього з повагою, відповідальністю і трепетністю.

Дотримання термінів, повага до людей і до себе, розуміння - три опори, на яких будується вся робота.

Завжди рада новому, незвичайному, експериментам.

Давайте реалізовувати ваші бажання. Я допоможу в цьому із задоволенням.

Проект в моєму виконанні ви можете подивитися за посиланням - http://ball.of.light.tilda.ws/ .

Мій профіль експерта на Tilda - https://experts.tilda.cc/elena_tosakova

Буду рада співпраці з Вами .

Як я працюю:

1. Проводжу інтерв'ю з клієнтом.

2. Аналізую конкурентів.

3. Я підбираю референси.

4. Створюю прототип, макет сайту, обговорюю з клієнтом.

5. Дизайн макет .

6. Адаптую сайт для мобільних пристроїв.

7. Підключаю необхідні послуги: домен, каси, збір даних, SEO-налаштування, CRM-системи.

8. Здача сайту замовнику.

9. Консультація замовника щодо підтримки та змісту сайту.

Вам потрібно тільки:

1. Передати побажання.

2. Надіслати виконане технічне завдання

3. Надати узгоджені матеріали для початку робіт.

Я працюю по предоплаті 50%

Дизайн - це суб'єктивна річ. Якщо раптом вам не сподобається моя версія дизайну, і правки ніяк не виправлять її (а переробляти все потрібно з нуля), то не хвилюйтеся:

Я поверну авансовий платіж.

Все одно всіх грошей не заробиш , а влаштовувати розбірки я не збираюсь.

Всі правки безкоштовні!

Немає такого, як кількість редагувань. Напишіть, що ви хочете виправити -

я зроблю все.

Гарного дня ☀