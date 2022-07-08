Необходимо разработать сайт для клининговой компании «под ключ». Ожидается создание дизайна, наполнение контентом и настройка функционала. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.
Перенос сайта медицинской клиники на битрикс
Нужен специалист с опытом в медицинской тематике.
И по форме оплаты есть важный момент, нужно ИП, ООО или самозанятость для закрывающих документов.
Специалист нужен территориально в Москве и МО, Королёв было бы вообще идеально, для подписания договора.
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