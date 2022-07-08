Перенос сайта медицинской клиники на битрикс

Нужен специалист с опытом в медицинской тематике.

И по форме оплаты есть важный момент, нужно ИП, ООО или самозанятость для закрывающих документов.

Специалист нужен территориально в Москве и МО, Королёв было бы вообще идеально, для подписания договора.