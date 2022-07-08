Перенос сайта медицинской клиники на битрикс

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Закрыт6 заявок334 просмотра

Нужен специалист с опытом в медицинской тематике.

И по форме оплаты есть важный момент, нужно ИП, ООО или самозанятость для закрывающих документов.

Специалист нужен территориально в Москве и МО, Королёв было бы вообще идеально, для подписания договора.

3 года назад
magnuszclinic
Мика 
36 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
29 лет
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Максим
 
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