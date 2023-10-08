Веб-Дизайнер

Здравствуйте, я UI/UX дизайнер с опытом более двух лет.

Разрабатываю современный дизайн для:

Landing Page

Корпоративный сайт

Сайт-визитка

E-commerce магазин

Презентация

Брендбук

Мобильное приложение

Так же занимаюсь созданием продающих баннеров/креативов в статическом и анимированном состояниях.

Навыки:

✅ Figma

✅ Adobe Photoshop

✅ Adobe After Effects

✅ Adobe Illustator

Что я использую в работе:

1. Подробный анализ Вашего бизнеса.

2. Подробный анализ Ваших конкурентов.

3. Помощь с разработкой УТП и текстов.

4. Разработка детального прототипа.

5. Создание современного дизайна, который максимально подходит для Вашего проекта.

Всегда на связи в рабочее время - 10:00-20:00

Обращайтесь в Личные сообщения для обсуждения Вашего проекта и дальнейшего сотрудничества.