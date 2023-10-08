Веб-Дизайнер
Здравствуйте, я UI/UX дизайнер с опытом более двух лет.
Разрабатываю современный дизайн для:
- Landing Page
- Корпоративный сайт
- Сайт-визитка
- E-commerce магазин
- Презентация
- Брендбук
- Мобильное приложение
Навыки:
✅ Figma
✅ Adobe Photoshop
✅ Adobe After Effects
✅ Adobe Illustator
Что я использую в работе:
1. Подробный анализ Вашего бизнеса.
2. Подробный анализ Ваших конкурентов.
3. Помощь с разработкой УТП и текстов.
4. Разработка детального прототипа.
5. Создание современного дизайна, который максимально подходит для Вашего проекта.
Всегда на связи в рабочее время - 10:00-20:00
Обращайтесь в Личные сообщения для обсуждения Вашего проекта и дальнейшего сотрудничества.
Портфолио
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