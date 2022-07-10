Почти копия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок530 просмотров

сделать только раздел задания от сайта socpublic.com  в отдельный сайт и остальное упростить но это по мелочи, указывайте цену и сроки, без этого отклоняю

под ключ

3 года назад
tulait71
Дмитрий 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
24 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александра
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Юрий
 
34 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 минут назад
17 отзывов
3 года назад
Максим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Лендинг для депозитория

    $107

    Требуется разработать лендинг для банковского депозитория, состоящий из 5 блоков. Необходимо предоставить полное решение 'под ключ', включая дизайн и функционал. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Абсолютно идентичная копия сайта!

    $100

    Ищется специалист для создания полной копии сайта обменника валюты 001k.exchange. Необходимо скопировать все страницы, кнопки и изображения, а также настроить перенаправление чата и заявок на заказчика. Личный кабинет не требуется, регистрация и вход должны быть убраны. Задача включает в себя создание 1к1 копии с работоспособными функциями.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Изготовить сайт

    Ищется опытный специалист для создания трех многостраничных сайтов-блогов с каталогом услуг. Рассматриваются предложения на конструкторе, CMS WordPress или фреймворке Laravel. Имеются ТЗ и дизайн-макеты в PSD. Структура включает три колонки, сайд-бар, фотослайдер, личный кабинет и интеграцию с соцсетями. Оплата по факту изготовления и тестирования каждой страницы.

    LaravelWordPress
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта организации

    Требуется разработать информационный сайт организации 'под ключ' с разделами: главная, о компании, деятельность, новости и контакты. Сайт должен быть адаптивным для всех устройств и включать версию для слабовидящих. Выбор CMS не принципиален.

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Заказ на создание сайта «под ключ» для продвижения технологии ремонта покрытий. Сайт должен включать 6 страниц (главная, услуги, о компании, гарантия, отзывы, контакты) и текстовые статьи. Ожидается качественный дизайн, способствующий генерации заявок и звонков. Уточняются сроки выполнения работы и подход к дизайну без точного макета.

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос сайта медицинской клиники на битрикс

    Ищется специалист для переноса сайта медицинской клиники на платформу Битрикс. Требуется опыт в медицинской тематике и наличие ИП, ООО или самозанятости для закрывающих документов. Предпочтительно наличие специалиста в Москве или МО, особенно в Королёве, для подписания договора.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для клининга

    Необходимо разработать сайт для клининговой компании «под ключ». Ожидается создание дизайна, наполнение контентом и настройка функционала. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать маркетплейс для NFT

    Требуется разработать маркетплейс для NFT с нуля. Проект должен включать все необходимые функции и быть готовым к запуску. Ищем специалистов с опытом в создании таких платформ.

    NFT
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта/СММ.

    Ищется специалист для создания сайтов «под ключ» и разработки визиток. Также требуется менеджер для ведения аккаунтов в Instagram и Telegram. Опыт в СММ приветствуется.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад