Ищется специалист для создания полной копии сайта обменника валюты 001k.exchange. Необходимо скопировать все страницы, кнопки и изображения, а также настроить перенаправление чата и заявок на заказчика. Личный кабинет не требуется, регистрация и вход должны быть убраны. Задача включает в себя создание 1к1 копии с работоспособными функциями.