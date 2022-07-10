Требуется разработать лендинг для банковского депозитория, состоящий из 5 блоков. Необходимо предоставить полное решение 'под ключ', включая дизайн и функционал. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.
Почти копия сайта
сделать только раздел задания от сайта socpublic.com в отдельный сайт и остальное упростить но это по мелочи, указывайте цену и сроки, без этого отклоняю
под ключ
Заявки фрилансеров
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