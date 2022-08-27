👋 Привет! Я создаю лендинги с уникальным дизайном и высокой конверсией заявок на Tilda. Я знаю основы продаж, дизайна и маркетинга.

Вот как я работаю.

👉Сначала провожу аналитику ЦА.

Ведь, если таргетолог гонит на сайт не верную аудиторию, то заявок не будет и не важно насколько крут ваш сайт.

👉Затем анализирую конкурентов.

Смотрю их лендинги, прохожу воронки, выписываю сильные стороны и недостатки.

👉Далее анализирую сайт клиента.

Рассказываю, почему низкая конверсия, какие ошибки и как это можно исправить.

👉Подписываем договор на разработку.

Все сроки, этапы разработок прописаны в договоре и я не фрилансер, который пропадает и не отвечает на сообщения.

👉Разрабатываю дизайн.

Делаю один или несколько вариантов на выбор. Обсуждаем блоки и согласуем работу.

👉Разрабатываю лендинги на Tilda.

Адаптирую под планшеты и мобильные устройства. Добавляю легкую анимацию появления элементов. Добавляю метрики.

👉A/B тестирование.

Проверяем конверсию разных блоков, текстов и картинок. Анализирую поведение пользователей по Яндекс Метрике. Выбираем самый конверсионный вариант лендинга.