Вот как я работаю.
👉Сначала провожу аналитику ЦА.
Ведь, если таргетолог гонит на сайт не верную аудиторию, то заявок не будет и не важно насколько крут ваш сайт.
👉Затем анализирую конкурентов.
Смотрю их лендинги, прохожу воронки, выписываю сильные стороны и недостатки.
👉Далее анализирую сайт клиента.
Рассказываю, почему низкая конверсия, какие ошибки и как это можно исправить.
👉Подписываем договор на разработку.
Все сроки, этапы разработок прописаны в договоре и я не фрилансер, который пропадает и не отвечает на сообщения.
👉Разрабатываю дизайн.
Делаю один или несколько вариантов на выбор. Обсуждаем блоки и согласуем работу.
👉Разрабатываю лендинги на Tilda.
Адаптирую под планшеты и мобильные устройства. Добавляю легкую анимацию появления элементов. Добавляю метрики.
👉A/B тестирование.
Проверяем конверсию разных блоков, текстов и картинок. Анализирую поведение пользователей по Яндекс Метрике. Выбираем самый конверсионный вариант лендинга.
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