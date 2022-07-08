Заказ на создание сайта «под ключ» для продвижения технологии ремонта покрытий. Сайт должен включать 6 страниц (главная, услуги, о компании, гарантия, отзывы, контакты) и текстовые статьи. Ожидается качественный дизайн, способствующий генерации заявок и звонков. Уточняются сроки выполнения работы и подход к дизайну без точного макета.
Разработка сайта организации
Необходимо разработать информационный сайт организации "под ключ".
Сайт должен содержать примерно следующие разделы:
-главная страница(включает слайдер, последние новости);
-раздел "о компании"(должен включать подразделы с общими сведениями, организационной структурой, основными документами);
-раздел "деятельность"(включает информационные странички с видами деятельности);
-раздел новости;
-раздел контакты.
Выбор CMS не принципиален.
Сайт должен оптимально отображаться на всех видах устройств.
У сайта должна быть предусмотрена версия для слабовидящих.
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