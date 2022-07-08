Разработка сайта организации

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Закрыт37 заявок601 просмотр

Необходимо разработать информационный сайт организации "под ключ".

Сайт должен содержать примерно следующие разделы: 

-главная страница(включает слайдер, последние новости);

-раздел "о компании"(должен включать подразделы с общими сведениями, организационной структурой, основными документами);

-раздел "деятельность"(включает информационные странички с видами деятельности);

-раздел новости;

-раздел контакты.

Выбор CMS не принципиален.

Сайт должен оптимально отображаться на всех видах устройств.

У сайта должна быть предусмотрена версия для слабовидящих.

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