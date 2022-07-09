Требуется разработать информационный сайт организации 'под ключ' с разделами: главная, о компании, деятельность, новости и контакты. Сайт должен быть адаптивным для всех устройств и включать версию для слабовидящих. Выбор CMS не принципиален.
Изготовить сайт
ИЩУ ОПЫТНОГО профи.
Закажу 3-и сайта.
НУЖЕН
Многостраничный
сайт-БЛОГ с
каталогом услуг.
Рассмотрю предложения:
- на конструкторе;
- на CMS WordPress;
- на фреймворке Laravel.
ИМЕЮ
- ТЗ, ТТ, Договор.
- Дизайн-макеты всех страниц
выполнены в PSD Photoshop.
СТРУКТУРА
- три колонки, каталог услуг,
- сайд-бар, фотослайдер;
- личный кабинет, чат, отзывы;
- фото|видео галерея,
- комментарии пользователей,
- интеграция с соц. сетями.
УСЛОВИЯ
Предоплату НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
Принимаю по одной странице.
ОПЛАТА
по факту изготовления
и тестирования
каждой страницы.
Всего 20 типовых страниц.
Всего 20 оплат.
Сроки и цена - договорные.
Заявки фрилансеров
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