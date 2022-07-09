Требуется создать дизайн и верстку сайта на WordPress/Elementor для B2B тематики в области оборудования для промышленного майнинга. Проект включает лендинг на 9 экранов и 3 однотипные страницы. Дизайн должен быть строгим, выполненным в Figma, с учетом возможностей Elementor Pro. Обязателен опыт работы с Elementor от 3 лет, базовые знания HTML, PHP и JS. Срок выполнения — максимум 20 дней. Оптимизация скорости работы сайта должна составлять не менее 80 по Google Pagespeed.