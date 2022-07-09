Изготовить сайт

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Закрыт28 заявок1285 просмотров

ИЩУ ОПЫТНОГО профи.

Закажу 3-и сайта.

НУЖЕН

Многостраничный

сайт-БЛОГ с

каталогом услуг.

Рассмотрю предложения:

- на конструкторе;

- на CMS WordPress;

- на фреймворке Laravel.

ИМЕЮ

- ТЗ, ТТ, Договор.

- Дизайн-макеты всех страниц

выполнены в PSD Photoshop.

СТРУКТУРА

- три колонки, каталог услуг,

- сайд-бар, фотослайдер;

- личный кабинет, чат, отзывы;

- фото|видео галерея,

- комментарии пользователей,

- интеграция с соц. сетями.

УСЛОВИЯ

Предоплату НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!

Принимаю по одной странице.

ОПЛАТА

по факту изготовления

и тестирования

каждой страницы.

Всего 20 типовых страниц.

Всего 20 оплат.

Сроки и цена - договорные.

LaravelWordPress
3 года назад
guest_16400077019014
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Заявки фрилансеров

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