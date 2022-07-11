Вебсайт дизайн и верстка

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Закрыт12 заявок1151 просмотр

здравствуйте нужно сделать сай на вордпресс или элементор

https://rionakin.com/ имеется сайт

тема молекулярная биология, здоровье, борьба со старением, генная инженерия

страницы:

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курсы + вебинары = страница продаж

мой аккаунт после регистрации

Болезнь Лайма

блог с тэгами, на каждой страница блога - ссылка на главную сраницу и контакты

есть одна тема для блогов в вордпресс она мне нравится

контакты на каждой странице, чтобы открывалось приложение email когда пользователь кликает

потом я буду добавлять еще простых страниц 15, где будет текст , что-то тоже типа блога, но их не должно быть в блоге.

Эти страницы не будет видно на сайте, только по запросам в гугле будут выходить. поэтому нужна общая тема, чтобы я могла вставить только текст.

1) сайт легкий читабельный простой для пользователя, приятный для просмотра свежие цвета

2) скрытый контент после оплаты личный кабинет курсы

3) защитить от взлома и копирования

если нужен дизайнер возможна работа верстальщик+дизайнер

сайт который мне нравится https://radevich.com/

ElementorWordPress
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