Разработка сайта под ключ на тильде.

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Закрыт28 заявок405 просмотров

Добрый день. Необходимо взять на себя разработку под ключ сайта на тильде с углубленным подходом.(Т.е. вы сами изучаете все проблемные места, баги и тд, и сдаете уже на 100% готовый по вашему мнению вариант)

ТЗ, тексты и текстовая структура уже готовы.

Дедлайн - следующий понедельник. При личном общении дам более детальное ТЗ

Tilda
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