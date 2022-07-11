Требуется скопировать существующий сайт, добавить личный кабинет и интегрировать скрипт оплаты в криптовалюте. Также необходимо минимально переработать дизайн, изменив название и цветовые решения. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.
Разработка сайта под ключ на тильде.
Добрый день. Необходимо взять на себя разработку под ключ сайта на тильде с углубленным подходом.(Т.е. вы сами изучаете все проблемные места, баги и тд, и сдаете уже на 100% готовый по вашему мнению вариант)
ТЗ, тексты и текстовая структура уже готовы.
Дедлайн - следующий понедельник. При личном общении дам более детальное ТЗ
Заявки фрилансеров
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